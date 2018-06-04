كرَّم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، يوم أمس (الأحد)، حفظة كتاب الله في مسابقة القرآن الكريم الرمضانية التي نظمتها الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان في نسختها السابعة، بالشراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، التي استهدفت موظفي وموظفات الإدارات الحكومية.جاء ذلك أثناء استقباله مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر، وعدد من حفظة كتاب الله في مكتبه بديوان الإمارة.وفي بداية اللقاء، رحب نائب أمير جازان بالمهندس الجبر والفائزين في المسابقة متمنيا لهم التوفيق، حاثاً على أهمية قيام مثل هذي المسابقات، لما تجده جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمختلف المناطق من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.من جانبه أكد مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر الجبر، حرص الإدارة على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتشجيع المجتمع على التنافس في حفظ القرآن الكريم، من خلال تنظيم المسابقة القرآنية المختصة بموظفي الإدارات الحكومية.وبيَّن الجبر، أن المسابقة اشتملت على أربعة فروع، وكان الفرع الأول حفظ 15 جزءاً، الفرع الثاني حفظ 10 أجزاء، الفرع الثالث حفظ 5 أجزاء، الفرع الرابع حفظ 3 أجزاء.وقد تنافس 56 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الجهات الحكومية بالمنطقة على جوائز المسابقة.