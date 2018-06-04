قال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها أبلغت اليوم (الاثنين) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال اتصال هاتفي بأن الرسوم الجمركية التي فرضتها بلاده على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي «غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة».وأبلغ الصحفيين قائلا «رئيسة الوزراء أثارت القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من الاتحاد الأوروبي، والتي قالت إنها غير مبررة وتبعث على خيبة الأمل الشديدة».وأضاف «قالت إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حلفاء مقربين في الأمن القومي، وندرك أهمية قيم التجارة الحرة والعادلة في أنحاء العالم. رئيسة الوزراء أكدت أيضا على الحاجة لحماية الوظائف».