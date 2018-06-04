وجه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز الجهات المعنية بإدارة السدود والجهات ذات العلاقة، بفتح سد وادي العقيق بالباحة غداً (الثلاثاء)، وذلك لزيادة مياه الري للأراضي الزراعية بمحافظة العقيق.وتضمن توجيه أمير الباحة فتح السد في فترات متباعدة وبشكل متوسط، بما لا يؤثر على المياه المخصصة للشرب وذلك بناءً على ما رفعته اللجنة التحضيريه له، بعد دراستها واقع الزراعة ومعوقاتها التي يواجهها واقع الزراعة بالمنطقة، ومقوماتها، وإيجاد بعض المبادرات والرؤى المستقبلية للزراعة بمنطقة الباحة.