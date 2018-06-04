أصيب معتمران أردنييان بجروح ورضوض مختلفة في الجسم إثر تصادم وقع اليوم (الأحد) بين حافلة أردنية وشاحنة نقل صغيرة في منطقة تبوك.وأوضحت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن الحافلة كانت تقل 43 معتمراً أردنياً، واصطدمت بها شاحنة على طريق تيماء ـ المدينة المنورة، مما أدى إلى انقلاب الحافلة.وقالت الخارجية: «إن الحادث أسفر عن إصابة شخصين حالتهما العامة متوسطة، فيما قامت القنصلية الأردنية في جدة بمتابعة الحادثة وزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهما، كما تم إرسال حافلة أخرى لتُقل بقية المعتمرين من قِبل الشركة المنظمة لرحلة العمرة لاستكمال رحلتهم بشكل طبيعي».من جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر في تبوك نبيل العنزي، أنه حادث تصادم لباص معتمرين وقع على طريق تيماء ـ المدينة، مشيراً إلى أنه وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن جميع من في الباص بصحة وسلامة وليسوا بحاجة إلى تدخل إسعافي، ما عدا حالتين مستقرة جداً تم نقلهما إلى مستشفى تيماء العام للاطمئنان على حالتهما الصحية.