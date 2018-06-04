تحققت أحلام السعوديات اليوم (الإثنين) بمجرد تسلم «أحلام آل ثنيان» رخصتها الرسمية التي تخولها قيادة سيارتها «بلا قيود» كما نصت البطاقة التي أصدرتها إدارة المرور في يوم الإثنين 19 رمضان 1439.«أحلام» التي حصلت على رخصتها كأول سعودية وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطعا مرئيا أثناء تسلمها البطاقة، لم تخف غبطتها في القيادة «بلا قيود» لتفتح الطريق أمام حلم المرأة السعودية ورؤيتها وحرصها مشاركتها في الحياة العامة بلا وجل أو تردد.لعل اختيار اسم «أحلام» كصاحبة أول رخصة نسوية لم يأت مصادفة طبقا لتوقعات «عكاظ».. فالخطوة التاريخية التي مكنت المرأة السعودية من القيادة ظلت «أحلاما» وطموحات لعقود طويلة قبل أن يتحول الحلم العريض إلى واقع ماثل انتهى بتسلم «أحلام بنت عبدالرحمن بن عبدالله آل ثنيان» رخصة سياقة خاصة أصدرتها وزارة الداخلية وحملت اسمها وصورتها وفصيلة دمها وتاريخ ميلادها.. ربما تقول «أحلام» لرفيقاتها من حاملات الرخصة السعودية إن تاريخ ميلادها الفعلي هو يوم أن حملت وثيقة رسمية تمكنها من قيادة مركبتها جنبا إلى جنب الرجل في شارع ودع الهواجس والمطبات الاصطناعية والمنحنيات بلا رجعة..!