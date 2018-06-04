أعلنت مجموعة بيجو ستروين اليوم (الاثنين)، أنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.وقالت الشركة في بيان:«بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأمريكي بحلول السادس من أغسطس القادم».وأضافت:«بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأمريكية من أجل بحث تقديم إعفاء».وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، لافتة إلى أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من 1% من إيراداتها.