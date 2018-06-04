خفضت شركات الطيران العالمية اليوم (الاثنين)، توقعاتها لأرباح القطاع في 2018 بحوالي 12%؛ بفعل الارتفاع الكبير في تكلفة الوقود. وحذرت من أن صعود أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية ربما تضيف إلى مخاطر التشغيل.وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل نحو 280 ناقلة:«من المتوقع أن يحقق القطاع ربحا قدره 33.8 مليار دولار هذا العام، بانخفاض قدره 12% عن توقعات سابقة بحوالي 38.4 مليار دولار».وأضاف:«من المتوقع أن يرتفع العائد على الراكب -وهو مقياس لأسعار تذاكر الطيران- 3.2 % هذا العام في أول زيادة سنوية له منذ 2011، إذ حفز الاقتصاد العالمي القوي نموا في الطلب».وأبلغ المدير العام لإياتا الكسندر دو جونياك الصحفيين خلال الاجتماع السنوي للاتحاد قائلا:«من المؤكد القول أن 2018 عام صعب، لكن الناقلات تبلي بلاء حسنا، ومعظم الانخفاض في الأرباح يرجع إلى ارتفاع أسعار النفط».وتتوقع (إياتا) متوسط سعر للنفط عند 70 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 54.90 دولار العام الماضي، ومن 60 دولارا في توقعات سابقة.