أُختتمت اليوم (الاثنين) ورشة عمل تطوير وتحديث دليل جائزة الشباب 101 «طموح»، وذلك بمقر جمعية رعاية الأجيال الخيرية بجدة، بحضور ومشاركة عدد من الأكاديميين بالجامعات والمستشارين التربويين وخبراء الجودة، وذلك استعداداً للإعلان عن الجائزة خلال الفترة القادمة.وأوضح المدير التنفيذي للجائزة عبدالله البقمي، أن جائزة الشباب 101 طموح تهدف إلى تكريم الشباب السعودي من كلا الجنسين وتشجيعهم على صناعة المبادرات الإبداعية، وتقديم الأفكار والحلول العملية التي من شأنها إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، حيث تتبنى الجائزة مؤسسة محمد وعبدالله إبراهيم السبيعي الخيرية، وهي مؤسسة مانحة وداعمة مسجلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.ويعتبر العام الحالي هو الموسم الثالث للجائزة التي تسعى من خلاله إلى استقطاب عدد أكبر من الشباب والفتيات الذين لديهم مبادرات نوعية ويسعون لتنفيذها.وعن موعد إعلان بدء المسابقة، أشار البقمي إلى أنه سيتم الإعلان عن ذلك خلال الشهرين القادمين عبر مختلف وسائل الإعلام، وكذلك موقع الجائزة الإلكتروني وحسابات الجائزة على مواقع التواصل الاجتماعي.