واصلت أمانة منطقة الرياض، ممثلة بالإدارة العامة للراحة والسلامة، بمشاركة إدارات الأمانة وجهات حكومية، حملة إزالة التلوث البصري من المدينة، حيث أزالت 137 بسطةً متنوعةً، وصادرت 46 طناً من الخضار والفاكهة سلمت للجمعيات الخيرية، وأزالت 405 مخيمات وحظائر مواش، وسلمت 116 عاملاً مخالفاً للجهات المختصة.وأكدت الأمانة أهمية تعاون المواطن والمقيم بالشراء من المحلات النظامية المرخصة، وعدم الشراء من الباعة الجائلين الذين لا يعرف مصدر بضاعتهم ولا يلتزمون بالاشتراطات البلدية وذلك حفاظا على سلامة الجميع.من جهتها، واصلت بلدية شمال الرياض جولاتها اليومية ضمن حملة إزالة التلوث البصري في المدينة حيث تم نقل 210 ردود مخلفات، ورفع أنقاض بحجم 2320 متراً مكعباً، وإزالة 8 سيارات تالفة، وعدد 1045 ملصقاً، و 97 لوحةً إعلانية.