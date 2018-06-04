أعلنت الفنانة أنغام إقامة حفلتها في الرياض ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وغردت عبر حسابها الرسمي في تويتر: «جمهوري الراقي في الرياض سعيدة جداً باللقاء معاكم إن شاء الله في عيد الفطر المبارك في حفلة تكون مميزة ومختلفة بحضوركم الكريم».وسيحتضن مركز الملك فهد الثقافي حفلة أنغام التي يقتصر حضورها على النساء، فيما ستمنحها إطلالتها بالسعودية في هذا التوقيت السبق كأول فنانة تغني في حفلات العيد بالرياض بدعم من هيئة الثقافة، إذ من المقرر أن تغني الفنانة أصالة في 20 يونيو، ونوال الكويتية في 23 من الشهر نفسه.