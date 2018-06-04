ناقش محافظ أرخبيل سقطرى اليمني رمزي محروس اليوم (الإثنين) مع وفد الجمعية الكويتية للإغاثة برئاسة محمد الشرهان، الاحتياجات العاجلة بعد إعصار «ماكونو» الذي ضرب المحافظة أخيراً.وبين المحافظ محروس الأضرار التي خلفها الاعصار في البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، مثمناً الدور الإنساني للكويت.من جانبه، أوضح وفد الجمعية الكويتي أن الجمعية تسعى إلى تنفيذ مشاريع تنموية في سقطرى بهدف مساعدة السكان وتحسين الخدمات الأساسية.ووزعت الجمعية الكويتية 3 آلاف سلة غذائية على الأسر المتضررة من الاعصار، كما زار الوفد المناطق المتضررة من الاعصار واطلع على أوضاع المواطنين.