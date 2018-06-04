اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، اليوم (الإثنين) في مكتبه بديوان الإمارة، على برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد، وذلك خلال اجتماع أمير الشرقية مع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي وعدد من شركاء نجاح البرنامج من الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة.وعرضت خلال اللقاء أبرز مراحل مشاريع البرنامج الذي يهدف إلى تقييم وحل مشكلة ارتفاع نسبة الملوحة في إمدادات مياه الشرب وتطوير شبكات توزيع يعتمد عليها في ست مدن رئيسية بالمنطقة الشرقية وهي الدمام، الخبر، الجبيل، القطيف، الأحساء وبقيق، كما تم عرض إنجازات البرنامج من التصاميم الأولية وطرح ستة مشاريع من أصل تسعة عشر مشروعاً لتأهيل المقاولين.من جهة ثانية، رعى الأمير سعود بن نايف أمس، حفلة جمعية سواعد للإعاقة الحركية الأول «سنمكنهم» 1439هـ، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد.وأكد رئيس مجلس الجمعية فيصل فؤاد، سعي الجمعية إلى التكامل مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة، ليكونوا شركاء للجمعية في خدمة المجتمع عامة والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية خاصة، مشيراً إلى أن بدايات الجمعية انطلقت من خلال تجمع أسبوعي لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الأماكن العامة والمجمعات التجارية.