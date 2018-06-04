اعتمدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نظام بصمة العين في تسجيل حضور وانصراف الموظفين.وامتداداً لمشروع تركيب وتشغيل أنظمة الحضور والانصراف الإلكتروني بالرئاسة، باشر فريق وحدة التحقيق والمتابعة الإلكترونية بالإدارة العامة للمتابعة، وبالتعاون مع مركز تقنية المعلومات، تسجيل بصمات منسوبي الإدارة الخدمية بالمسجد الحرام.وبيَّن مدير وحدة التحقيق والمتابعة الإلكترونية بالإدارة العامة للمتابعة صالح الزهراني، أنه بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار التحول الإلكتروني للرئاسة وتحقيق رؤية المملكة (2030) لتطوير منظومة الإجراءات والمتابعة، للوصول للأنظمة العالمية في ضبط ومتابعة العمل.وأوضح أن التعريف يتجه لبصمة (قزحية العين)، وهو نظام متبع في كثير من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص على مستوى العالم، ويحقق درجة من الانضباط والدقة في الاحتساب والسرعة في الإنجاز للبيانات، وتعدد الأغراض والوظائف وخاصية تخزين المعلومات واسترجاعها وتدقيقها وعمل الدراسات عليها.وأكد الزهراني أن الموظفين بالإدارات الخدمية بالمسجد الحرام في القريب سيتمكنون من إثبات حضورهم وانصرافهم بشكل رسمي حال اعتماد النظام بدلاً من التوقيع اليدوي.