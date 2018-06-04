قامت إدارة صحة البيئة متمثلة بإدارة الرقابة الصحية ببلدية محافظة الخرج، بمداهمة إحدى الإستراحات الواقعه في منطقة العفجة والتي تستخدم لتخزين التمور الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك وفرزها والبيع منها، حيث تم مصادرة جميع الأدوات المخصصة للتصنيع وبعض المعدات، وتم التحريز على التمور المخزنة في الاستراحة وأخذ عينات منها لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، والقبض على مجموعة عمالة مخالفة وتسليمهم لشرطة الخرج وتطبيق لائحة المخالفات والغرامات بالحد الأعلى.وأكد رئيس البلدية المهندس أحمد البكيري، حرص الإدارات المعنية مع ارتفاع درجات الحرارة على التعامل مع البلاغات الواردة مباشرة، إضافة إلى تكثيف الرقابة الصحية على المراكز التجارية والباعة الجائلين، وإعداد خطة عمل للأسواق والمجمعات التجارية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي يزداد فيها البيع الجائل المخالف.