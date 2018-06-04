ناقش وزير الصحة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور توفيق الربيعة أمس (الأحد)، تحسين البنية التحتية لغرف عمليات الهلال الأحمر بالمناطق، ونظام العمليات المتطور الذي بدأت الهيئة بتطبيقه في غرف العمليات المركزية بكافة المناطق.وبحث الوزير خلال ترؤسه الاجتماع العاشر لمجلس إدارة الهيئة، بمقرها بحي الصحافة بالرياض، توسيع الخدمات الإسعافية والتدريبية التي تقدمها الهيئة من خلال بناء وتجهيز المنشآت اللازمة لتدعيم الخدمات الإسعافية في بعض المدن والمحافظات، وكذلك إنشاء مراكز تدريب متطورة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدورات التدريبية التي تقدمها.كما بحث الأعضاء أبرز نتائج تطبيق برنامج المسعف الإلكتروني في منطقة المدينة المنورة، وأثر تطبيق البرنامج على تحسين الخدمة المقدمة، كما ناقش أعضاء المجلس النسخة المحدثة من تطبيق «اسعفني» والخدمات التي تم إضافتها أخيرا، وأبرز الإحصاءات التي تم رصدها من خلال التطبيق، إضافة إلى مناقشة سير العمل بالمبادرات التي أطلقتها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، لاسيما الأنظمة الإلكترونية التي أدخلتها الهيئة لتحسين خدماتها، وزيادة الفاعلية لتسهيل وصول الخدمات الإسعافية إلى طالبيها بأسرع وقت.واستعرض المجلس إحصاءات الخدمات الطبية التي قدمتها الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمعتمرين في الحرمين الشريفين، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الإسعافية من أجل سلامة وإسعاف المعتمرين.