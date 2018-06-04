وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ18 من رمضان 833 وجبة إفطار صائم تستهدف 583 نازحا، و250 مريضًا في محافظة عدن.كما وزع المركز 1750 وجبة إفطار صائم في مديرية مودية بمحافظة أبين تستهدف 1150 نازحًا و 600 مريض في مستشفيات المديرية، و1200 وجبة إفطار صائم في مدينة الضالع ومديرية قعطبة بمحافظة الضالع تستهدف 750 نازحًا و 450 مريضًا في المستشفيات، و1000 وجبة إفطار صائم في مديرية تبن بمحافظة لحج، تستهدف 759 نازحًا و 100 من ذوي الاحتياجات الخاصة و150 مريضًا في مستشفيات المديرية.من جهة ثانية يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المساعدات العاجلة من المواد الغذائية والإيوائية للمنكوبين والمتضررين من تبعات إعصار «ماكونو» الذي ضرب الجزيرة وخلف أضرارًا مادية جسيمة، حيث وزع المركز مساعدات إيوائية وغذائية لمديرية قلنسية مركز شوعب ومديرية حديبو مركز قبهيتن، استفاد من هذه المساعدات 1440 متضرراً.وتأتي هذه الجهود المبذولة ضمن إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز للأشقاء في اليمن، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، للوقوف مع الأشقاء اليمنيين في أزمتهم.