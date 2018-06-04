بدأت الإدارة العامة للمرور اليوم (الإثنين)، استبدال الرخص الدولية المعتمدة في المملكة برخص سعودية استعدادًا لموعد السماح بالقيادة للمرأة في 10 شوال 1439هـ الموافق 24 يونيو 2018، وذلك في عدة مواقع بمدن المملكة.وبعد التأكد من صحة الرخصة التي تم تقديمها عبر «بوابة رخصة القيادة السعودية الإلكترونية» وتقييم مدى قدرة من يرغبن باستبدالها على القيادة من خلال إجراء اختبار عملي، تسلمت أول مجموعة من النساء اليوم رخص القيادة السعودية، وأعربن عن فرحهن وسرورهن بالحصول على الرخصة.يأتي ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور استعدادًا لتطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.وكان المقام السامي قد أمر في محرم من عام 1439، باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء، وتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية»؛ لدراسة الترتيبات اللازمة.و كان المرور قد أعلن عن ميزة مهمة ستتاح أمام السعوديات الراغبات في الحصول على رخص قيادة إذا انطبقت عليهن الشروط، حيث سيتم منح المرأة التي تمتلك رخصة قيادة من أي دول معترف بها سوف يتم استخراج رخصة سعودية لها على الفور.