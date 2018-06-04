التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، في مكتبه بالإمارة، المواطن عياضة مساعد العنزي وأشقائه وأبناءه، الذين قدموا شكرهم وامتنانهم لأمير المنطقة على مواساته وتعزيتهم في وفاة ستة من أبناء المواطن العنزي جراء حريق نشب في منزلهم.وقال أمير تبوك: «ما أصابكم فاجعة كبيرة ألمت بالجميع، وأنتم في مجتمع مسلم متكاتف متعاطف مؤمن بقضاء الله وقدره، ومحتسبين الأجور ونحسبهم شهداء في هذا الشهر الفضيل وشافعين».وأضاف: «من المهم الآن الحرص على الأسرة والتخفيف عنهم والوقوف معهم لتجاوز هذه الحادثة الأليمة».وتكفل أمير تبوك بذهاب الأسره لقضاء أيام في رحاب الحرم المكي الشريف بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، كما تكفل بتأملن منزل جديد وتجهيزه بمدينة تبوك.من جهته، أعرب عياضة العنزي عن بالغ شكره وتقديرة لأمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة الغير مستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.