‫أكد المدرب الوطني بندر الأحمدي، أن المنتخب السعودي قدَّم مباراة جيدة أمام المنتخب البيرو.وقال: «مباراة جيدة على مستوى التجربة والاحتكاك، ليواصل المنتخب استعداداته لخوض مباريات نهائيات كأس العالم».وأضاف: ‬«يطبق المدرب بعض الجزئيات في كل مباراة تجريبية ولا يبحث عن النتائج، وهذا الأمر اتضح من خلال عدد من الجمل التي يركز عليها في كل مباراة، مثل البناء والضغط على حامل الكرة وتنفيذ الهجمات المرتدة السريعة، كما حصل في مباراة إيطاليا، وكذلك التنويع الهجومي كما شاهدنا أمام الجزائر، كما يعمل المدرب على تقليل الأخطاء الفردية ومعالجة السلبيات التي تظهر، وتعزيز الجوانب الإيجابية لدى المنتخب».وعن تشكيلة «الأخضر»،أشار إلى أن المدرب تعرف على إمكانيات كل اللاعبين بشكل كبير، وقد يبحث عن عنصر المفاجأة أمام منتخب روسيا.وحول المباراة الودية القادمة أمام ألمانيا، أكد أنه ستكون هي أقوى المواجهات، ولابد أن يدخل المنتخب هذا الرتم قبل مباراة الافتتاح للتعود على نسق المباريات القوية، ويستفيد من تلك المواجهات بشكل كبير.‫وتابع: «نلاحظ أن المنتخب خاض عدد من المباريات مع مدارس مختلفة مشابهة للمنتخبات التي سنواجهها في المجموعة، وهذا يدل على التنظيم ووجود أهداف واضحة لدى الجهاز الفني من تلك المباريات‬».