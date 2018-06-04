تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر، التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام 2017.

وتضمن التقرير الذي سلمه لأمير المنطقة ونائبه، مدير عام فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة سعد الشنبري نبذة عن خدمات الاتصالات التي تم تقديمها لمراكز وقرى وهجر المنطقة والتي استهدفت 3788 تجمعا سكانيا في المنطقة.

وتطرق التقرير لاستعدادات خدمات الاتصالات في شهر رمضان للعام الحالي 1439هـ والتي تقدم لضيوف الحرمين، إذ ‏بلغ إجمالي سعات الشبكة أكثر من 5 ملايين مستخدم في الحرم المكي، وأكثر من 30 مليون مستخدم في مكة المكرمة فيما بلغت نسبة الزيادة في سعات الشبكة الجيل الرابع في الحرم المكي 83% وأكثر من 65% في مكة المكرمة.

كما احتوى التقرير على إحصاءات عن الخدمات المقدمة خلال موسم الحج العام الماضي.