وصل رئيس جمهورية غينيا الرئيس البروفيسور الفا كوندي اليوم (الإثنين) إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.وكان في استقبال الرئيس الغيني لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، وعدد من المسؤولين.