استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة الأديب عبد الفتاح أبو مدين يرافقه رئيس نادي جدة الأدبي الدكتور عبد الله السلمي، بمناسبة اختياره شخصية العام الأدبية على مستوى المملكة.

وقدم أمير المنطقة التهنئة لعبدالفتاح أبو مدين على هذا التكريم، متمنيا له التوفيق الدائم.

من جهته، عبّر أبو مدين عن شكره للأمير خالد الفيصل وقدم له مؤلفاته البالغة 16 مؤلفا.

الجدير بالذكر أن عبدالفتاح أبو مدين كان قد ترأس نادي جدة الأدبي قبل أكثر من ربع قرن، كما ترأس تحرير عدد من الصحف والمجلات.