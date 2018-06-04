قالت مصادر إن أرامكو السعودية أسست وحدة تابعة لتضم صندوقها لمعاشات التقاعد الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات، وإنها قد تفصل وحدة الطيران التابعة لها، في الوقت الذي تعيد فيه هيكلة بعض أصولها غير المرتبطة بالنفط والغاز قبل طرحها العام الأولي المزمع.وقالت مصادر بالقطاعين المالي والنفطي إن التحرك يهدف إلى تبسيط عمليات أرامكو وقد يزيد من سهولة تقييمها لأن مخاطر عملها ستكون أوضح وربما يساعد ذلك في تحقيق سعر أعلى لأسهمها.وقال مصدر مطلع على خطط أرامكو "سيجعل هذا أرامكو شركة أصغر حجما".وامتنعت الشركة النفطية العملاقة المملوكة للحكومة عن التعقيب بشأن خطوة صناديق التقاعد أو الخطط المتعلقة بوحدة الطيران التابعة لها.وإدراج أرامكو، المرجح أن يتم العام القادم، هو الركيزة الأساسية لخطة الحكومة الطموحة رؤية المملكة 2030 الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.