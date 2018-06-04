أعلن مدير جامعة الطائف رئيس اللجنة الثقافية لسوق عكاظ الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أسماء الفائزين بجوائز سوق عكاظ في دورته 12 لعام 2018، المقرر انطلاق فعالياتهفي 13 من شوال القادم 1439هـ.وأوضح الدكتور حسام زمان في مؤتمر صحافي عقد الليلة الماضية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في فندق الطائف انتركونتننتال، أن الشاعر السعودي جاسم محمد الصحيح، فاز بجائزة سوق عكاظ الدولية للشعر العربي الفصيح، وقيمتها 300 ألف ريال، فيما فاز الروائي المصري محمد أحمد محمد الناغي، بجائزة سوق عكاظ الدولية للسرد العربي، وقيمتها 100 ألف ريال.وقال إن مسابقة جائزة سوق عكاظ الدولية للخط العربي، فاز بها الخطاط اليمني عبدالمجيد محمد الأهدل، حاصلا على جائزة المركز الأول وقيمتها 40 ألف ريال، فيما حصل الخطاط السعودي سعود شاكر خان، على جائزة المركز الثاني وقيمتها 25 ألف ريال، والخطاط الأردني محمد عبدالله أبو ناجي، حل ثالثًا بجائزة قيمتها 15 ألف ريال، أما في مسابقة جائزة سوق عكاظ للفن التشكيلي، فقد فاز بها الفنان السعودي ثامر محمد إبراهيم رباط، بجائزة المركز الأول وقيمتها 50 ألف ريال، والفنان السعودي صالح سالم الشهري، بجائزة المركز الثاني وقيمتها 30 ألف ريال، والفنانة رشا محمد صديق، من دولة ميانمار، بجائزة المركز الثالث وقيمتها 20 ألف ريال.وأضاف أن جائزة سوق عكاظ للابتكار فاز بها الدكتور فارس بن دباس السويلم من السعودية، وحصل على جائزة قيمتها 100 ألف ريال، فيما فاز الدكتور ماجد محمد فايز من السعودية أيضاً، بجائزة سوق عكاظ لريادة الأعمال وقيمتها 100 ألف ريال.وأفاد أن إجمالي المشاركات في مسابقات وجوائز سوق عكاظ بلغت 492 مشاركة، مشيراً إلى أن لجان الفرز والتحكيم استكملت تحكيم 157 مشاركة في ست جوائز، فيما سيتم تنفيذ وتحكيم 335 مشاركة في سبع مشاركات تفاعلية ستقام خلال أيام السوق.وذكر أن اللجنة الثقافية لسوق عكاظ حرصت على أن يكون البرنامج الثقافي لسوق عكاظ في دورته الـ12 برنامجاً ثقافياً تفاعلياً واستثنائياً في جميع تفاصيله، وأن يحقق نقلة جديدة في مضمونه، تحفل بالندوات الثقافية والفكرية، والمسابقات الشعرية والأدبية، والمنافسات المهارية والإبداعية.وأشار إلى أن البرنامج الثقافي للسوق تنطلق من رؤية تطويرية شاملة، تضمن تحقيق عنصرَي التنوع والابتكار في موضوعات الفعاليات، ومواكبة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات الفكر والثقافة والأدب، ودعوة نخبة من أهم المتخصصين والمبدعين في المجالات التي تتناولها تلك الندوات والأمسيات للمشاركة فيها، مؤكدًا حرص اللجنة على تطوير منظومة مسابقات وجوائز سوق عكاظ، بوصفها مكوناً مهماً وأساسياً من مكونات السوق وتهدف إلى تشجيع المبدعين في مجالات الأدب والفنون المختلفة على التنافس في التميز والإبداع.