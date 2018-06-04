أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الإثنين)، مرتفعًا 5.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8335.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 104 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 87 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، ونادك، وبدجت السعودية، والمراعي، وتكوين، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات اكسا التعاونية، وصافولا، ومجموعة السريع، وتكافل الراجحي، وصدق فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.88% و 4.20%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، و اتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.15 نقطة ليقفل عند مستوى 3093.10 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.8 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 449 ألف سهم تقاسمتها 109صفقات.