قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الاثنين إنه لم يرتكب أي مخالفة لكنه يملك السلطة القانونية للعفو عن نفسه مكررا بذلك ما قاله محاموه في مذكرة للمحقق الأمريكي الخاص في قضية التدخل الروسي نشرتها تقارير إعلامية مطلع الأسبوع.وكتب ترمب تغريدة على تويتر قال فيها "أملك الحق المطلق في العفو عن نفسي مثلما قال الكثير من أساتذة القانون لكن لماذا أفعل ذلك في حين أنني لم أرتكب أي خطأ؟ وفي تلك الأثناء تتواصل ملاحقة الساحرات بقيادة 13 ديمقراطيا غاضبا ومضطربا بشدة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي".