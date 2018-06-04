تمكن الفريق الطبي بقسم القلب بمستشفى القوات المسلحة بالهدا من إجراء عملية زراعة الصمام الأورطي بدون جراحة لمريض تجاوز عمره 104 أعوام بمنطقة الطائف.

وأكد مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف اللواء الطبيب حامد الغامدي أن نجاح هذا النوع من العمليات يأتي تحقيقاً لما تشهده مستشفيات القوات المسلحة من نهضة طبية شاملة على كافة المستويات وبدعم دائم لا محدود من القيادة لتسخير كافة الإمكانيات البشرية والفنية والتقنية وصولاً لمزيداً من الارتقاء بالخدمات الوقائية والعلاجية ومن خلال مواكبة كل ما هو جديد في المجال الصحي

وأشار إلى أن هذا الإنجاز تم من خلال فريق طبي سعودي بمستشفى القوات المسلحة بالهدا.