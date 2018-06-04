نظمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة مسابقة لأجمل زي تراثي للأطفال وذلك ضمن خطة فعاليات الهيئة العامة للثقافة في سكة الحديد بالمدينة، وبلغ عدد الأطفال المشاركين في المسابقة 30طفلاًز

وشهدت المسابقة حضور أكثر من 500 شخصا ًمن مختلف شرائح المجتمع المديني، وتصدر الحضور فئة كبار السن كون الفعالية ترتبط بهوية عريقة ذات مكانة للعالم الإسلامي أجمع.

وأوضح مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة المدينة المنورة مشعل التهامي أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطة فعاليات الهيئة العامة للثقافة بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون لأحياء التراث القديم والاهتمام بالموروث الحجازي الأصيل لفعالية الزي التراثي، مشيدا بالتنظيم الرائع للمسابقة وما احتوت عليه الفعالية من فقرات نالت استحسان الحضور من المجتمع المديني.

من جهته، أشار رئيس لجنة الموروث الثقافي بالجمعية عدنان العمري إلى أن اختيار الأزياء تم وفق آلية معينة دون التقليل من أي عنصر منها مضيفا أن الأزياء المشاركة من الأطفال كلها جاءت جميلة ورائعة بفرحة الأطفال وأسعدت الحضور بما تم عرضه من أزياء لهم.

وأضاف العمري أن ستة أطفال ذكورا وإناثا فازوا بالمسابقة نظير الأزياء التي تقلدوها، ووصفت من الجمهور بأنها الهوية التي تعكس صورة المجتمع عبر عدة سنين ماضية.