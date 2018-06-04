تواصل صفحات قنوات اقرأ الفضائية، في مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يوتيوب وتويتر وانستغرام وسناب شات وواتساب، تحقيق أرقام قياسية في نسبة المشاهدة والتفاعل، حيث تجاوز عدد المتابعين لصفحة اقرأ في فيس بوك 14.267.905 مليون متابع والعدد في ازدياد يومياً، وفي انستغرام أكثر من مليون وخمسمائة ألف متابع، ويحقق حساب اقرأ على تويتر زيادة يومياً اكثر من 2000 متابع، إضافة إلى العديد من المتابعين لصفحات اقرأ على فيسبوك بالإنجليزية والفرنسية، وقوائم تطبيق الواتساب والقوائم البريدية على موقع اقرأ، وموقع تابع الذي يؤرشف جميع برامج قنوات اقرأ ويعرضها مجاناً.



تأتي هذه الاحصائية بعد اطلاق موقع قنوات اقرأ الفضائية www.iqraa.com بثوبه الجديد وبثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، ويتميز بأقسامه المميزة، حيث يتنقل المتصفح بكل سلاسة الى اقسام الموقع والبرامج والبث المباشر للقناة. وهذا من اهتمام اقرأ في مواكبة التقنيات في مخاطبة الجمهور وايصال رسالتها الاسلامية الوسطية. ولم تقتصر المواقع والصفحات على البرامج، وما يخص القناة فقط بل تحتوي على العديد من المقاطع والصور والمعلومات الاسلامية والتعليمية والثقافية الهادفة.