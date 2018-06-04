رصدت فرق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال جولاتها الميدانية بمختلف مناطق المملكة في شهر رمضان المبارك على المنشآت للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية، مخالفات بيئية في أربع مدن مختلفة.

وجاءت جولات الهيئة أولا في محافظة الطائف وجرى رصد مخالفات بيئية تمثلت بالتخلص من المخلفات الإسمنتية والبلك ناتجة عن مصانع بلك بمجاري الأودية وضبط مخالفات بيئية أخرى تمثلت بعدم الحصول على التراخيص البيئة.

كما واصلت الفرق في المنطقة الشرقية أعمال التفتيش على مجمعات الكسارات وتم تحرير مخالفات العمل بدون التقيد بتشغيل الفلاتر، كما قامت الفرق التفتيشية وللمرة الأولى بعمل جولات بحرية على بعض المشاريع والقطع البحرية التي ترسو بالقرب من موانئ المنطقة للـتأكد من التزامها بالأنظمة البيئية والتأكد من عدم تفريغ أية مخلفات إلى البيئة البحرية.

وضبطت الفرق التفتيشية بمنطقة الرياض من خلال استمرارها في تنفيذ الجولات عدد خمس منشآت لديها مخالفات بيئية متمثلة بعدم التزامها بالاشتراطات البيئية والسلامة المهنية وسوء التخزين ووجود انسكاب لمواد كيميائية، إضافة إلى عدم وجود موافقات بيئية للمنشآت وتم إشعارها بضرورة مراجعة الهيئة لإكمال اللازم.

وفي منطقة جازان استمرت فرق التفتيش البيئي في أعمال التفتيش على مجمع كسارات الكدمي بمحافظة صبيا، ووقفت على التأكد من التزام الكسارات بالاشتراطات البيئية ورصد أي مخالفات بها.

وتستمر الفرق التفتيشية التابعة للهيئة في جولاتها بمختلف مناطق المملكة لرصد المنشآت المخالفة وإيقاع العقوبات اللازمة بحقها، حيث تهدف هذه الجولات للمحافظة على البيئة ورفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة.