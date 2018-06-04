أعلن المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» خالد أبا الخيل تقديم صرف إعانة الباحثين عن عمل «حافز» في 27 رمضان بدلاً من 5 شوال، وكذلك اعفاء المستفيدين من المهام والالتزامات خلال الفترة من 23 رمضان إلى 6 شوال، وذلك نظراً لقرب إجازة عيد الفطر المبارك ولوقوع موعد صرف الإعانة خلال فترة الإجازة.

وأهاب أبا الخيل بمستفيدي الصندوق بضرورة العمل على المهام والالتزامات المتعلقة بالبرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفقاً للمعتاد خلال الأيام العادية.