نفذ مفتشو فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص 259 زيارة تفتيشية على عدد من أنشطة التوطين في المنطقة، بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين، شملت قطاع الاتصالات 35 زيارة، وقطاع المستلزمات النسائية 151 زيارة، وقطاع الذهب والمجوهرات 24 زيارة، والشقق المفروشة 28 زيارة، وتأجير السيارات 21 زيارة، فيما تم ضبط عدد 11 مخالفه توطين.وأكد مدير عام الفرع فريح العياد، أن مفتشي مكتب العمل مستمرون بجولاتهم الميدانية وحملاتهم التفتيشية، بهدف متابعة تنفيذ القرارات وضبط المخالفين وتوطين عدد من الأنشطة بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات، حاثاً على أهمية التعاون والإبلاغ عن المخالفين والمتسترين.وأضاف العياد أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل وتوطين القطاعات الحيوية، التي تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع نسبة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.