وقّعت شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة مع عدد من الشركات عقد إنشاء وتطوير مبنى الشحن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.ومثّل شركة الخطوط السعودية في توقيع العقد كلٌ من رئيس مجلس ادارة السعودية للشحن فواز بن محمد الفواز، والرئيس التنفيذي للشركة عمر بن طلال حريري، بحضور رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية السعودية، الدكتور غسان الشبل، ومدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وعضو مجلس إدارة السعودية للشحن رئيس اللجنة التنفيذية محمد أبو نيان.وجرى التوقيع مع كل من شركة البواني «المقاول الرئيسي» ويمثلها الرئيس التنفيذي فخر عبدالمعين الشواف، للقيام بمهام البناء وتنفيذ المشروع، وشركة «سيمنز» يمثلها الرئيس التنفيذي المالي محمد محمد، وذلك لتجهيز وإمداد المحطة بمعدات متطورة وأنظمة حديثة في مجال مناولة بضائع الشحن، وشركة «إيكوم» العربية المحدودة" ويمثلها الرئيس التنفيذي إيان مانسر، التي ستتولى مهام الإشراف الهندسي على المبنى الجديد.وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية عمر حريري، أن المساحة الإجمالية لإعادة إنشاء وتطوير مبنى ومرافق الشحن بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة تصل إلى 75 ألف متر مربع، أي ضعف المساحة الحالية المقدرة بــ 35 ألف متر مربع، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى لأعمال المشروع تبدأ في شهر يونيو 2018م، حيث من المقرر أن يتم الانتهاء منها في نوفمبر 2019م، فيما تبدأ أعمال المرحلة الثانية في يونيو 2020م وتنتهي في ديسمبر 2021م بحسب خطة التنفيذ.وخلُص حريري في حديثه إلى أن المشروع سيُعزز خدمات المناولة للعديد من الشحنات، مثل المواد الخطرة والأدوية والمبردات ومختلف البضائع العامة، وأن الزيادة التشغيلية لمرافق الشحن من شأنها أن تُحدث نقلة نوعية في جميع قطاعات السعودية للشحن، لافتاً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية 2020، التي اطلقتها الشركة مؤخراً لمواكبة رؤية المملكة 2030 من خلال السعى لتكون المملكة منصة لوجستية واقتصادية عالمية.