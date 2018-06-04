تمكن كادر وطني في قسم العظام بمستشفى الملك خالد بنجران، من إعادة الحركة لشاب في العقد الثاني تعرض لحادث مروري، تسبب في كسر كامل للحوض.وكان المصاب قد حضر إلى مركز الطوارئ والإصابات في المستشفى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والأشعة أتضح أنه يعاني من كسر وخلع في الحوض مع ضرورة التدخل الجراحي منعاً لحدوث إعاقة للحركة، وقصر في طول الطرف السفلي، حيث تقرر إجراء عملية تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك على مرحلتين استغرقت المرحبة الأولى 8 ساعات، إرجاع وتثبيت الجزء الأمامي من مفصل الحوض، والمرحلة «الثانية» إرجاع وتثبيت الجزء الخلفي من مفصل الحوض، وبعدها تم نقل المريض للأقسام الداخلية، وقدمت له الرعاية الصحية اللازمة وإخضاعه لبرنامج علاج طبيعي تمكن من خلاله المريض من النهوض مجدداً، وغادر المستشفى بصحة جيدة.