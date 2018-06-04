تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال المعسكر الرمضاني الذي تقيمه بمكة المكرمة لخدمة المعتمرين والزوار، بمساندة وزارة التجارة والاستثمار في مراقبة الاسعار، والالتزام ببطاقة السعر داخل المنطقة المركزية، وتوزيع التسعيرات الصادرة عن الوزارة على المحلات والتأكد من التزام الباعة بها، ومتابعة الغش التجاري.وأوضح قائد المعسكر عبدالعزيز بن عبدالرحمن الغنام، أن الجمعية سخرت عددٍ من الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة، لمساندة الوزارة منذ مطلع الشهر المبارك، وتتوزع في عدة مواقع بالمنطقة المركزية للحرم المكي مع موظفي الوزارة، مشيراً الى ان الكشافة قد اعدوا إعداداً جيداً لهذه المهمة في كيفية التعرف على السلع التالفة، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وطرق ضبطها ومصادرتها واتلافها، وطرق المعايرة للموازين المستخدمة في منافذ ونقاط البيع، من خلال تهيئة تثقيفية على أيدي متخصصين من وزارة التجارة والاستثمار للتعريف بآلية العمل الرقابي، وهو ما اكسبهم كثيراً من الخبرات والمهارات، مشيراً إلى أن تلك الوحدات وعشائر الجوالة مع موظفي الوزارة استطاعوا خلال الايام القليلة الماضية من ضبط سلع لماركات عالمية مشهورة مقلدة، وأخرى مخالفة للعقيدة الاسلامية، وللمواصفات والمقاييس، ومواد منتهية الصلاحية.