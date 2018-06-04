استبعد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، لاعب نادي الهلال نواف العابد من التشكيلة النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم في روسيا.



وفي أعقاب مباراة ودية ضد البيرو أقيمت في سويسرا الأحد، وخسرها الأخضر بنتيجة صفر-3، أعلن بيتزي التشكيلة النهائية من 23 لاعبا التي ستشارك في مونديال روسيا (14 يونيو و15 يوليو).



وتشارك السعودية للمرة الخامسة في تاريخها في المونديال، وستكون في المجموعة الأولى مع روسيا المضيفة والأوروغواي ومصر. وتخوض السعودية المباراة الافتتاحية للمونديال ضد روسيا في 14 الحالي.



وكان بيتزي قد أعلن سابقا تشكيلة أولية من 28 لاعبا، لتتقلص إلى 23 بعد استبعاد العابد، إضافة إلى حارس المرمى عساف القرني، ومحمد جحفلي، وسعيد المولد ومحمد الكويكبي.



وتلقت السعودية خسارتين في المباريات الودية الثلاث التي ستخوضها قبل انطلاق المونديال، وذلك بنتيجة 1-2 أمام إيطاليا في 28 مايو، وصفر-3 أمام البيرو في 2 يونيو. وستكون المباراة التحضيرية الأخيرة للمنتخب الأخضر ضد ألمانيا حاملة اللقب في 8 يونيو.



في ما يأتي التشكيلة النهائية:



- حراسة المرمى: محمد العويس (الأهلي السعودي)، عبدالله المعيوف (الهلال)، ياسر المسيليم (الأهلي)



- الدفاع: أسامة هوساوي (الهلال)، عمر هوساوي (النصر)، معتز هوساوي (الأهلي)، علي البليهي (الهلال)، ياسر الشهراني (الهلال)، منصور الحربي (الأهلي)، محمد البريك (الهلال)



- الوسط: عبدالله عطيف (الهلال)، سلمان الفرج (الهلال)، عبدالملك الخيبري (الهلال)، عبدالله الخيبري (الشباب)، محمد كنو (الهلال)، حسين المقهوي (الأهلي)، تيسير الجاسم (الأهلي)، هتان باهبري (الشباب)، سالم الدوسري (الهلال)، يحيى الشهري (النصر)، فهد المولد (الاتحاد)



- الهجوم: محمد السهلاوي (النصر)، مهند عسيري (الأهلي).