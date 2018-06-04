قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات أذيعت اليوم الاثنين إن المساجلات السياسية في الولايات المتحدة هي السبب في صعوبة ترتيب قمة مع الرئيس دونالد ترمب.وقال ترامب في مارس إن الزعيمين سيلتقيان قريبا. لكن منذ ذلك الحين توترت العلاقات، الهشة بالأساس، بين واشنطن وموسكو بسبب الصراع الدائر في سورية وتسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.وقال بوتين الشهر الماضي إن القمة المقترحة تعطلت بسبب مشكلات وإنها ليست واردة في الوقت الراهن.ورد على سؤال لهيئة الإذاعة النمساوية (أو.ار.اس) عن سبب استغراق التحضير للقمة كل هذا الوقت قائلا "يجب ان تسألوا أقراننا في الولايات المتحدة. في رأيي يرجع ذلك للمساجلات السياسية المحلية العنيفة في الولايات المتحدة".ولم يورد بوتين، الذي أجرى حديثا مع هيئة الإذاعة النمساوية قبيل زيارة للنمسا غدا الثلاثاء، مزيدا من التفاصيل.ويتعرض ترامب لضغوط من التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر فيما إذا كانت روسيا قد تدخلت في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 وما إذا كانت تواطأت مع حملة ترامب - وهو ما ينفيه ترمب وموسكو.وقال بوتين في مقتطف من الحديث نشر قبيل بث الحديث كاملا مساء اليوم "في أحد مناقشاتنا الأخيرة قال دونالد (ترمب) إنه قلق من خطر الدخول في سباق تسلح جديد. وأنا اتفق معه تماما".ولم يورد بوتين مزيدا من التفاصيل باستثناء إشارته إلى انسحاب الولايات المتحدة عام 2002 من الاتفاقية الدولية للحد من انتشار الصواريخ الباليستية.وأورد ترامب إشارة غامضة كذلك للموضوع نفسه في أبريل عندما تساءل على تويتر قائلا "وقف سباق التسلح؟" وأشار أيضا إلى تقديم "المساعدة" للاقتصاد الروسي.