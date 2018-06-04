أختتمت أمس (الأحد)، دورة سعود جاسم الرمضانية بنسختها الأولى بحضور نجوم الجيل الذهبي، الذين عاصروا الفقيد بفوز فريق المشوي العنابي بخمسة أهداف مقابل هدفين على ار ايه ار، حيث سجل للعنابي علاء الحجي هدفين وجاسم الدوسري وعبدالرحمن القاسم ونواف العدوان وسجل لـ ار ايه ار طارق الزبير



وشهد الحفل الختامي حضورا شرفيا كبيرا بتواجد أول رئيس لنادي القادسية علي البلوشي، ورئيس شركة ارامكو السعودية سابقاً عبدالله جمعة وجاسم الياقوت وطامي النصار ومعدي الهاجري، ويوسف الياقوت ومحمد الفرحان وطارق التميمي وعثمان مرزوق، وسعد مرزوق ويوسف خميس وفهد العبدالواحد، وابراهيم اليوسف وسفران الدوسري ومعدي الهاجري، وحمود سلطان من البحرين وسعود الأحمدي، وبدر العبدالكريم وراشد عيدان وصلاح الشيخ، ورئيس القادسية مساعد الزامل وأعضاء مجلس الادارة ماجد الجميح، ومانع المانع وحمد العمار ومحمد الراشد وفارس المفلح ومحمد الصالح، وعادل الرميحي وجمع من اللاعبين القدامى والاعلاميين.



ولعب نجوم القادسية واعلاميي المنطقة الشرقية مباراة إستعراضية مثل نجوم القادسية صالح خليفة ومحمد الفرحان وعيسى حمدان، وسلمان حمدان وخالدين وياسر القحطاني وسعود كريري، وسعيد الودعاني ومحمد الفرحان وبندر الخالدي وخالد جاسم، ورئيس القادسية مساعد الزامل باللون الأصفر، ومثّل فريق الاعلاميين عبدالله المسند ومنير ابوبشيت وبدر الحنفوش ووليد الصيعري وفهد الصيعري، وسعيد الهلال وحسام النصر وابراهيم الفريان باللون الرصاصي، وقاد المباراة الحكم السابق وليد جاسم، واستطاع ياسر القحطاني عودة نجوميته على ملعب القادسية بتسجيله هدفين بتمريرة من الأنيق سعود كريري، كما استطاع سعود كريري تسجيل هدف جميل واختتم رئيس القادسية مساعد الزامل بهدف أعلن تفوق نجوم السعودية على الاعلاميين، في مباراة سادتها المحبة والألفة والوفاء للمرحوم سعود جاسم.



من جهته، أوضح اللاعب الدولي البحريني السابق حمود سلطان، أن هذه الدورة شهدت لحمة أخوية كانت سبباً في استعادة ذكريات الماضي وذكريات كرة القدم القديمة قبل تطورها في الوقت الحاضر. وأوضح سلطان أن الفقيد سعود جاسم غالٍ على الجميع، لذلك حضر الجميع من المسافات البعيدة تخليداً لذكراه وعرفاناً لما قدم للكرة السعودية والخليجية، وقدم سلطان الشكر والتقدير للقائمين على الدورة لتقديمهم الدعوة له بالحضور والمشاركة في دورة الفقيد سعود جاسم.

وكرّمت اللجنة المنظمة الشركاء الداعمين للدورة وهم طامي النصار وسعود الأحمدي وسفران الدوسري، ورئيس نادي القادسية السابق معدي الهاجري وإدارة نادي القادسية لاستضافتها الدورة، ومثّلها رئيس النادي مساعد الزامل، كما كرّمت اللجنة المنظمة شركاء النجاح متجر اوفسايد ومطعم المشوي العنابي ومطعم دار المكان ومخبز الخبر الاوتوماتيكي، وعدد من وسائل الإعلام من بينها صحيفة «عكاظ» التي قامت بتغطية جميع فعاليات الدورة منذوا إنطلاقها.