توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الإثنين)، طقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية والوسطي، وتكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وكذلك على منطقة نجران والاجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق تبوك، الجوف، نجران وشرق المرتفعات الجنوبية، المدينة المنورة ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.