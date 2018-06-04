أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خوان أنطونيو بيتزي قائمة المنتخب المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وجاءت القائمة المكونة من 23 لاعب على النحو التالي: ياسر المسيليم، عبدالله المعيوف، محمد العويس، منصور الحربي، ياسر الشهراني، أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، علي البليهي، محمد البريك، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، عبدالله الخيبري، حسين المقهوي، عبدالملك الخيبري، هتان باهبري، سالم الدوسري، تيسير الجاسم، يحيى الشهري، فهد المولد، محمد السهلاي، ومهند عسيري.



ومن المقرر أن ترفع إدارة الأخضر القائمة النهائية رسميا صباح اليوم (الإثنين) للاتحاد الدولي لكرة القدم.