كشف نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، أنه يعد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان «قدوته» والشخص الذي يستمد حماسته منه، مشيراً إلى أنه في كل يوم يرى فيه حماسته يشعر أنه مقصر فيزيد من جهوده.وأكد الأمير عبدالله بن بندر خلال لقائه 40 شاباً وشابة من مخترعي ومبدعي ورواد منطقة مكة المكرمة في «جلسة شباب منطقة مكة»، ضمن فعاليات «مسك جدة التاريخية» أمس (الأحد) أن الحاقدين من خارج المملكة يستغلون العنصرية لتأجيج الداخل السعودي، مشيراً إلى أن الثقافات المختلفة والتنوع بين سكان المنطقة هو من أجمل ما فيها. وزاد: «تنوعنا هو القوة الحقيقية لنا».وشدد الأمير عبدالله على أن ولاة الأمر حريصون على تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لافتاً إلى أن العاصمة المقدسة مقبلة على نقلة نوعية بعد إنشاء هيئة ملكية لها. وأضاف: «مكة المكرمة أنسب مكان لتسويق المنتجات السعودية».وأكد نائب أمير منطقة مكة أن كل شاب له علاقة بالمجال الثقافي سيكون له حضور في الفترة القادمة، مشيراً إلى دعم قادم وبقوة من القيادة للشباب.ولفت الأمير عبدالله إلى فشل تسويق نجاحات الشباب السعودي، منوهاً إلى أن الشبان السعوديين يجب أن يعرفوا أن الناجحين لم ينجحوا في يوم وليلة.