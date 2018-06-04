دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إلى حرق صور النجم ليونيل ميسي في حال مشاركته بالمباراة الودية بين منتخب بلاده الأرجنتين وإسرائيل والمقرر إقامتها في القدس المحتلة الأسبوع القادم. وتحل الأرجنتين ضيفة على إسرائيل في ملعب تيدي بالقدس الغربية بتاريخ التاسع من الشهر الجاري، في آخر مباراة تحضيرية لها قبل اللعب في كأس العالم.



وقال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، إن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المباراة الودية بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي إلى أداة سياسية.



وأضاف الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد)، خلال وقفة احتجاجية أمام الممثلية الأرجنتينية في رام الله، أن الاتحاد الأرجنتيني بإصراره على هذا الحدث الرياضي في مدينة القدس وهي تحت الوصاية الدولية، يتماشى مع قرار ترمب، ويتعارض مع الأمم المتحدة والشرعية الدولية وقوانين الفيفا.



وأضاف: خاطبنا الاتحاد الأرجنتيني واللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد جنوب أميركا اللاتينية والفيفا في محاولة لإقناع الاتحاد الأرجنتيني بعدم إقامة المباراة في القدس، لأن ذلك خرق لقوانين الأمم المتحدة وقوانين الفيفا.



ووجه الرجوب رسالة إلى النجم الأرجنتيني ميسي، الذي اعتبره رمزا للسلام والمحبة بصفته سفير اليونيسيف، بألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال الفاشي، خاصة أن الأرجنتين تعاني من احتلال جزء منها لصالح دولة أخرى.



وأكد الرجوب للسفير الأرجنتيني ميسي أنه تم إرسال رسائل تعبر عن رفض الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم لإقامة المباراة في القدس، لكل من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، واتحاد أمريكا اللاتينية لكرة القدم، والاتحادين الأوروبي والدولي، تم خلالها المطالبة بنقل المباراة إلى ملعب خارج القدس، أو إلغائها.