في تطور مثير في دراما النزاع المستمر منذ 2009 بين شركة القصيبي ورجل الأعمال معن الصانع؛ أصدر قاضي محكمة جزر كيمان (الخميس) حكماً، في 1348 صفحة، بأن شركة القصيبي «متواطئة في أكبر مشروع تحايل في التاريخ»، بحسب ما أوردت «بلومبيرغ» أمس الأول. وكانت الشركة اتهمت الصانع بتزويد توقيعات للحصول على قروض باسمها. ورفعت ضده دعاوى في جزر كيمان ولندن ونيويورك تطالبه بتعويض يبلغ 4 مليارات دولار. ورفع الصانع بدوره دعاوى مماثلة لمطالبتها بتعويض قدره 5.9 مليار دولار. وقال رئيس القضاء في جزر كيمان أنطوني سميلي إن تحايل الشركة تقدر قيمته بـ 330 مليار دولار منذ 1981. وقرر شطب دعوى الشركة والصانع، مؤكداً أن الشركة فوضت الصانع لإبرام اتفاقات التمويل المذكورة.