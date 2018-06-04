أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي أهمية استقرار سوق النفط. وذكر بيان أصدره مكتب رئيسة الحكومة أن ولي العهد وماي أكدا -في اتصال هاتفي (السبت)- ضرورة التعامل مع أنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة. كما أكدت ماي، من جانبها، أهمية التعاون بين بريطانيا والسعودية لحماية السعودية من الهجمات بالصواريخ الباليستية التي تزود بها إيران وكلاءها الحوثيين في اليمن. وأوضح بيان مكتب رئيسة الوزراء أن الاستقرار في سوق النفط هو لصالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء.