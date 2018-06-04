أعلنت وزارة التعليم فتح التقديم للمواطنين والمواطنات ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل 9817 وظيفة، مشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل المملكة وخارجها، وسيكون التقديم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa.وأوضح المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، أن إعلان الوزارة للتقديم يأتي بعد أن تم تمكين الوزارة من فتح النظام للتقديم على الوظائف التعليمية، مضيفاً أن التقديم المخصص للنساء سيكون عند الساعة الواحدة ظهراً من اليوم (الإثنين) 20 /‏09 /‏1439هـ، وينتهي الساعة الرابعة من مساء يوم (الأربعاء) 29 /‏09 /‏1439هـ، فيما سيفتح النظام للرجال عند الساعة التاسعة صباحاً يوم (الاثنين) 04 /‏10 /‏1439هـ وينتهي الساعة الثانية عشرة من مساء يوم (الأحد) 10 /‏10 /‏1439هـ.وكشف أن إجمالي الوظائف المتوقعة بلغت 9817 وظيفة، منها 4882 للرجال و4935 للنساء، مشيراً إلى أن الترشيح النهائي سيكون بحسب الاحتياج الفعلي الذي سيتحدد في ضوء ما ستسفر عنه حركة المتقاعدين السنوية والترتيبات التنظيمية المتعلقة بالمدارس.وأشار إلى ضرورة تحقق عدد من الشروط في المتقدمين للوظيفة التعليمية، وهي الحصول على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، واجتياز اختبار كفايات المعلمين والمعلمات بقسميه العام والتخصصي، ومناسبة الدرجة العلمية والتخصص المواد التعليمية المعلنة، إضافة إلى قرار معادلة من وزارة التعليم للمؤهلات العلمية التي من خارج المملكة، وألا يشغل المتقدم وظيفة رسمية مستوى دخولها مواز للدرجة العلمية الحاصل عليها.وقال: إن وزارة التعليم تستهدف في إعلانها الأول، حملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين، والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة من لجنة التدريب والابتعاث لموظفي الخدمة المدنية، وكذلك حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي المنتظمين من الجامعات أو الكليات المعتمدة، إضافة إلى حملة مؤهل البكالوريوس الجامعي المنتسبين الحاصلين على الدبلوم التربوي، مشيراً إلى أن الترشيح سيكون وفق الأولوية لحملة البكالوريوس التربوي المنتظمين ثم حملة البكالوريوس غير التربوي ويليهم حملة البكالوريوس التربويون بنظام الانتساب.