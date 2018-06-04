اطلع أمير الشرقية رئيس هيئة تطوير المنطقة الأمير سعود بن نايف، على مستجدات مقر الهيئة وتوظيف الكوادر المتخصصة للمرحلة الحالية مباركاً ما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.واستعرض خلال ترؤسه أمس (الأحد) اجتماع هيئة تطوير المنطقة، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ملامح مهمات واختصاصات هيئات تطوير المناطق والمدن بحسب ما صدر من قرار مجلس الوزراء الموقر وسير العمل بمشروع التطوير التنظيمي والإداري لهيئة المنطقة.كما تمت مناقشة المرصد الحضري الإقليمي ومركز التخطيط والتنمية الإقليمية لدراسة الهيكل التنظيمي للهيئة وأيضاً مناقشة مقترح مشروع ثلاثية الخير في مدينة الدمام والمطروح من قبل أحد المستثمرين.ونوه الأمير سعود بن نايف بأهمية المشروع والدراسات وما سوف ينتج عنه من مخرجات وبضرورة تكامل هذه الدراسة مع ما يلزم من دراسات استشارية أخرى تتناسب مع مهمات وعمل الهيئة.من جهة أخرى، استقبل أمير المنطقة أمس وكيل وزارة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، التي عرضت فكرة إقامة معرض للكتاب المحلي بالمنطقة تحت مظلة وزارة التعليم وبالتعاون مع جمعية الناشرين السعوديين، بهدف إشاعة نشر ثقافة القراءة بين الطلاب والطالبات والمجتمع عامة.وأكد الأمير سعود بن نايف خلال اللقاء الدور الكبير الذي قدمه طلاب وطالبات المنطقة في المسابقات العالمية التي حازوا فيها على مراكز متقدمة مما يعكس فعلا الأدوار التي تقدمها المدارس من جهود كبيرة في هذا المضمار إلى جانب دور الأسرة، مبينا بأن المنطقة محظوظة فعلا بمبدأ الجدية لدى الجميع سواء في البحث والعلم وعلى مختلف مستويات العمل والتخصصات، مشيراً إلى أن دور القطاع التعليمي في المنطقة سواء من خلال الوزارة والإدارة ودور التكاملية مع الإمارة وكافة القطاعات أعطى المنطقة تميزاً كبيراً في المخرج والمنتج.