حث أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل فرع بنك التنمية الاجتماعية، على دعم وتمويل المشاريع التنموية بما يتوافق مع اللوائح والأنظمة، متطلعاً لفتح آفاق واسعة من التعاون والشراكة بين البنك والقطاعات الحكومية الأخرى فيما يخدم شباب وشابات الوطن.جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأحد) سلطان بن عويض الحربي بمناسبة تكليفه مديراً لفرع بنك بمدينة بريدة.من جهة أخرى، اطلع الأمير فيصل بن مشعل على ما تضمنه التقرير السنوي الخاص بفرع صندوق التنمية الزراعي بالمنطقة، من أعمال وإنجازات تم تحقيقها من قبل البنك خلال فترة التقرير.وتسلم خلال استقباله مدير فرع الصندوق المهندس صالح الأحمد، التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية الـ 54 للعام المالي 1438هـ ـ 1439هـ، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه خدمة المزارعين.