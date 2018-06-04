وجه أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، مكتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المنطقة، بافتتاح قسم نسائي وتقديم الخدمات اللازمة لصاحبات العمل والمشتركات والمستفيدات وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لهن.وأكد خلال استقباله أمس (الأحد)، مدير المكتب عايد العنزي، أهمية دور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في دعم قطاع العمل ورفع نسبة التوطين في المملكة من خلال الحماية التأمينية التي تقدمها للعاملين في القطاع الخاص من مواطنين ومقيمين، مشيرا إلى أن التأمين الاجتماعي يعد عنصراً مهما في المعادلة الوطنية في المجالات العمالية والاقتصادي.وأطلع الأمير فيصل بن خالد على تقرير المكتب المتضمن تفاصيل الخدمات التي تقدمها المؤسسة في المنطقة وإحصاءات بعدد المنشآت والمشتركين.من جهة أخرى، شدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، على مدير عام الطرق المهندس ماجد الشمري، ببذل المزيد من العمل للرقي بالخدمات المقدمة على مستوى المنطقة، وتذليل الصعوبات في سبيل خدمة الوطن والمواطن على حد سواء.وأطلع خلال استقباله أمس الشمري، على المشاريع الجاري تنفيذها، وناقش معه آخر التطورات والمراحل التنفيذية في عدد من مشاريع وزارة النقل بالحدود الشمالية، كما بحث معه المعوقات والحلول للمشاريع وسبل تعزيزها وإنجازها.