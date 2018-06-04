استحدثت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 3 برامج نوعية في كلية المجتمع وهي (إدارة الضيافة، فن الطهي، وإدارة المنشآت)، وتهدف إلى إعداد خريجات متميزات من حيث التأهيل العلمي والمعرفي والمهني في مجال الضيافة والفندقة من خلال تطوير القوى العاملة الوطنية من الإناث في مجال السياحة وإدارة الضيافة من أجل تلبية الطلب في هذه الصناعة في المملكة، وسد الفجوة بين العرض والطلب في هذه التخصصات بالخريجات المؤهلات مهنيا وفنيا وإداريا، كذلك رفع جودة السياحة الوطنية وإدارة المرافق والضيافة من خلال تنمية الموارد البشرية من أجل دعم توطين المعرفة والمهارات، والمساهمة في التدريب والتعليم وتنمية المجتمع من خلال ما يتوافر من إمكانات مادية وبشرية، إضافة إلى بناء قدرات الخريجات على التعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات والمواقف في مجال التخصص.وأوضحت عميدة كلية المجتمع الدكتورة منيرة المقرن أن الجامعة تسعى من خلال الكلية إلى تأهيل وتدريب الطالبات عبر برامج الدبلوم التي تتمحور حول الموضوع بشكل رئيسي، فتركز على مهارات محددة لازمة للطالبة، عن طريق 3 برامج أكاديمية تتمتع بالمرونة والمهارات المهنية وقصر زمن الدراسة والذي سيساهم بشكل كبير في سد الحاجة على الطلب المتزايد للمواطنين.وأفادت أن الجامعة عقدت اتفاقية مع مركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)، والاتفاقية تقتضي بأن يقدم مركز فهم دراسات سوق العمل للبرامج المستحدثة في مجال الضيافة والفندقة، ودعم البرامج الأكاديمية في نفس المجال، وتدريب طالبات الكلية في قسم الضيافة والفندقة وتوظيف 30% منهن، كما أنه يجري العمل على توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مجال تبادل الدراسات والإحصائيات في مجال السياحة والفندقة، ودعم الباحثات والبحث العلمي في نفس المجال، إضافة إلى عدد من البنود الأخرى التي تخدم الطالبات في المجال.