كشفت الحملات التوعوية التي تنفذها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم تحت شعار «صحتك في رمضان»، إصابة 118 زائرا بالأمراض المزمنة كارتفاع نسبة السكر وضغط الدم من بين 5564 زائرا منذ انطلاقته بداية شهر رمضان المبارك.وأشارت صحة القصيم إلى أنها نفذت 28 حملة أسهمت في توعية وتثقيف رواد الحدائق ومضامير المشي، وروعي في إقامتها اختيار الوقت المناسب الذي يكثر فيه وجود المجتمع.وتقدم الفرق الطبية الرأي والمشورة للزوار، إضافة إلى قياس نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم، وبلغ عدد الزوار المسجلين 118 زائرا، من بينهم 74 مصابا بارتفاع السكر و44 مصابا بارتفاع في ضغط الدم، وتم اتخاذ البروتوكول الطبي المعتمد بإحالتهم إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية للاطمئنان على صحتهم والالتزام بالتوصيات الطبية.